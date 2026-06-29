Joven venezolano estuvo más de cuatro días atrapado tras terremotos: así fue el rescate que duró 43 horas

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Con la ayuda de equipos de rescate de diferentes países, algunos ciudadanos venezolanos han sido encontrados con vida
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