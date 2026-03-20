Juez de EU anula política del Pentágono que limita acceso a la prensa independiente

El fallo se dio debido a que la normativa otorgaba un poder totalmente arbitrario al Pentágono

EFE

En su fallo, el juez subrayó que la política “carece de directrices precisas para garantizar que los periodistas puedan ejercer sus funciones sin riesgo de sanción”, lo que a su criterio constituye una forma de censura potencial.

La resolución se conoce tras la demanda presentada por el New York Times contra el Departamento de Guerra por las limitaciones impuestas a los periodistas en octubre de 2025.

La resolución bloquea de forma inmediata la aplicación de las disposiciones más restrictivas de la política y reafirma el derecho de los medios a acceder a información de interés público dentro del Departamento de Guerra.

En su lugar, en el Pentágono habían quedado acreditados únicamente medios de corte conservador o de derecha como la red One American News o reporteros de otros como The Federalist o The Epoch Times.