Trump reveló que las Fuerzas Armadas su país construyen un enorme “complejo” militar debajo de su polémico proyecto de salón de baile

AFP y EFE

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este martes que sean detenidas las obras del salón de baile del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

El domingo pasado, Trump reveló que las Fuerzas Armadas su país construyen un enorme “complejo” militar debajo de su polémico proyecto de salón de baile, en el ala Este de la Casa Blanca.

“Las Fuerzas Armadas están construyendo un gran complejo debajo del salón de baile; esto ha salido a la luz recientemente debido a una demanda estúpida que se presentó”, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One.

La “obra está en construcción y vamos muy bien”, añadió el republicano.

Trump explicó que el salón de baile se va a convertir en “cubierta” para el complejo que se está construyendo debajo.