Juez del caso Maduro emite orden que regula la gestión pruebas como material confidencial

Se emitió esta orden debido a los "riesgos" para la seguridad de los testigos y la integridad de la investigación

EFE

El material "no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados", indica el texto.

La Fiscalía puede designar parte del material bajo clasificaciones más estrictas que implican presentar pruebas solo bajo sello en escritos al tribunal, y en algunos casos las pruebas solo podrán verlas el abogado y su personal, pero no los acusados.

Además, la regulación del material confidencial recogida en la orden no queda sin efecto al concluir el caso penal, y el juez mantiene la jurisdicción para asegurar su cumplimiento posteriormente, indica el texto.