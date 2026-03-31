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Mundomartes, 31 de marzo de 2026

Juez federal declara inconstitucional la orden de Trump para recortar fondos a NPR y PBS

De esta manera el tribunal revirtió los recortes a la Radio Nacional Pública y el Servicio Público de Radiodifusión de EE.UU. (NPR y PBS, en inglés)

EFE

Moss falló a favor de PBS y NPR, quienes demandaron a la Administración Trump en mayo del año pasado por considerar que el presidente no tiene la autoridad para actuar como “árbitro del contenido de la programación” de estos medios.

Así, el tribunal revirtió los recortes a la Radio Nacional Pública y el Servicio Público de Radiodifusión de EE.UU. (NPR y PBS, en inglés), aunque está previsto que el Gobierno apele el veredicto, como ya ha hecho en procesos anteriores.

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