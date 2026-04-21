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Mundomartes, 21 de abril de 2026

Justicia de Florida anuncia una investigación criminal contra ChatGPT por aconsejar al autor de un tiroteo

La investigación surge tras una revisión inicial del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del tiroteo que dejó dos muertos

EFE

“Florida está liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal, y si ChatGPT fuera una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato”, declaró el fiscal en una rueda de prensa.

¡Uthmeier aseguró que ChatGPT ofreció “consejos significativos al tirador antes de cometer dichos crímenes tan atroces”, como el tipo de arma que debería usar o las municiones adecuadas para cada pistola.

La indagatoria, explicó, determinará si OpenAI tiene responsabilidad criminal por el tiroteo, pues la ley de Florida considera un delito “ayudar, incitar o aconsejar” a cualquiera que cometa un crimen.

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