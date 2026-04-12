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Mundodomingo, 12 de abril de 2026

Keiko Fujimori encabeza los sondeos a boca de urna de la elección presidencial en Perú

La candidata de Fuerza Popular aparece como la única segura en la segunda vuelta presidencial y espera conocer a su rival en los primeros avances oficiales

EFE

Ningún candidato presidencial tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados.

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