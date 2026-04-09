Keiko Fujimori reivindica el gobierno de su padre Alberto para “devolver el orden” a Perú

Fujimori señaló que los gobiernos de izquierda únicamente impulsaron el “empobrecimiento y odio”

EFE

Alberto Fujimori falleció en 2024 tras pasar sus últimos meses en libertad, luego de salir de prisión, donde cumplía una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Keiko Fujimori afirmó que Perú ha retrocedido luego de haber tenido “25 años de gobiernos antifujimoristas, con la salvedad del segundo gobierno del expresidente Alan García (2006-2011)”.