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Mundojueves, 26 de marzo de 2026

La agresión de EU contra Irán podría incentivar el rearme nuclear, advierten expertos

Varios países como Corea del Norte tomarán como experiencia que es mejor poseer armas nucleares ante las políticas de Estados Unidos

EFE

También recordó que Irán no presentaba un peligro inmediato, sino que albergaba recursos suficientes para fabricar armamento nuclear.

Por esta razón, en el Monitor de Prohibición de Armas Nucleares de 2026, Irán fue considerado junto a Arabia Saudí un país “preocupante”, aunque sin ser potencia atómica.

“Diría que eso se ha reducido con el bombardeo de junio del año pasado y los ataques actuales van a eliminar cualquier oportunidad de los iraníes para obtener armas nucleares en un futuro”, afirmó Casey-Maslen

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