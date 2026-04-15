La cadena pública británica no dio detalles de las unidades o secciones donde recaerán los recortes, considerados los mayores desde 2011

AFP

“Inevitablemente, estos planes también implicarán una reducción del número de empleos en la BBC. Prevemos que el número total de puestos de trabajo se reducirá en entre 1.800 y 2.000”, añadió el grupo.

Estos recortes de puestos se anuncian poco antes de la llegada del nuevo director general de la BBC, Matt Brittin, antiguo directivo de Google, quien asumirá sus funciones el 18 de mayo.

La BBC anunció el pasado 12 de febrero que quería reducir sus costos en un 10 por ciento como respuesta a “importantes presiones financieras”.

Las dificultades de la reconocida cadena británica se han agravado debido a que menos personas optan por pagar la suscripción anual, obligatoria para todos los hogares del Reino Unido que ven canales de televisión en directo.

“La inflación en la producción sigue siendo muy alta, nuestros ingresos por el canon y comerciales están bajo presión y la economía mundial sigue siendo inestable”, añadió.

Suscripciones anuales

La BBC depende en gran medida de las suscripciones anuales, que es actualmente de 174,50 libras esterlinas.

La emisora recaudó 3.800 millones de libras (unos 4.900 millones de dólares) de más de 23 millones de suscripciones entre 2024 y 2025, pero 3,6 millones de hogares declararon no necesitarlas, según un informe reciente de una comisión parlamentaria.

Durante el mismo periodo, se perdieron más de 1.100 millones de libras (unos 1.400 millones de dólares) en ingresos. La BBC también lidia con los cambios en el consumo de medios, como el streaming y los servicios a demanda.

Los recortes se producen en un contexto de polémicas por un caso vinculado al presidente estadounidense.

Un juez fijó la fecha del proceso para febrero de 2027. El caso provocó la dimisión de su director general de la BBC, Tim Davie, y de la jefa de BBC News, Deborah Turness.