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Mundomiércoles, 8 de abril de 2026

La Casa Blanca dice que Trump discutirá con Rutte una posible salida de la OTAN de EU

Por tanto, la expectación ante la reunión de este miércoles con Rutte en el Despacho Oval es máxima

EFE

Añadió que “tal vez tengan la oportunidad de escuchar directamente al presidente tras esa reunión, esta misma tarde”.

Trump ha llegado a calificar como “cobardes” a los integrantes de la OTAN, al considerar a la alianza como un “tigre de papel” y a amagar en varias ocasiones, en las últimas semanas, con la salida de Estados Unidos.

Por tanto, la expectación ante la reunión de este miércoles con Rutte en el Despacho Oval es máxima.

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