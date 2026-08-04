La Casa Blanca planea mantener en secreto su marco sobre modelos avanzados de Inteligencia Artificial
Según Axios, mantenerlo en privado significa que las empresas, los responsables políticos, los investigadores y los aliados de EU ajenos al proceso no sabrán cómo planea la administración implementar una de sus políticas clave sobre IA
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