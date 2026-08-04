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Mundomartes, 4 de agosto de 2026

La Casa Blanca planea mantener en secreto su marco sobre modelos avanzados de Inteligencia Artificial

Según Axios, mantenerlo en privado significa que las empresas, los responsables políticos, los investigadores y los aliados de EU ajenos al proceso no sabrán cómo planea la administración implementar una de sus políticas clave sobre IA

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EFE y Jorge Morales

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Jorge Morales - YESICA CADENA
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