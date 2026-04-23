La economía de Irán podría resistir al bloqueo de EU, según analistas

Según analistas, la producción de crudo iraní se ha ralentizado desde el inicio de la guerra, pero ello no llevará a un colapso económico

AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes que Irán está “colapsando financieramente” debido al bloqueo y que el país se ha quedado sin “efectivo”.

Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, predijo que las instalaciones de almacenamiento de la isla de Jark, principal terminal de exportación de crudo del país, “estarán llenas y los frágiles pozos de petróleo iraníes se cerrarán”.

Producción de petróleo a la baja

Según un análisis del experto petrolero Homayoun Falakshahi, difundido por la sociedad Kpler, la producción de crudo iraní ya se ha ralentizado desde el inicio de la guerra.

Y la isla de Jark “no debería constituir un cuello de botella particular” para Irán, explica Jamie Ingram, ya que se trata de una instalación de almacenamiento orientada a la exportación y el petróleo puede enviarse a otros lugares.

Irán es más dependiente de las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz desde los ataques estadounidenses e israelíes, que dañaron otros sectores de la economía.

Pero el “país también ha demostrado su capacidad para resistir a enormes caídas de los ingresos petroleros durante las anteriores rondas de sanciones”, subraya Ingram.

Trump anunció el martes una prórroga de la tregua que entró en vigor el 8 de abril por un periodo inicial de dos semanas, con el fin de dar tiempo a las conversaciones mantenidas bajo los auspicios de Pakistán.

Teherán elogió los esfuerzos del mediador pakistaní, sin comentar el anuncio del presidente estadounidense, al tiempo que afirmó que el estrecho de Ormuz no se abriría mientras el bloqueo naval estadounidense permaneciera en vigor.

Ali Vaez, del International Crisis Group, reconoce que la economía iraní, que ya estaba debilitada antes de la guerra, se enfrenta ahora a multitud de desafíos.

Pero “los líderes iraníes ya han demostrado que tienen un umbral de tolerancia elevado, incluso si la presión sobre los iraníes de a pie se intensifica”, señala.