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Mundoviernes, 24 de abril de 2026

La empresa china DeepSeek lanza su esperado nuevo modelo de IA

El nuevo DeepSeek-V4 “cuenta con un contexto ultraextenso de un millón de palabras, lo que le permite alcanzar el liderazgo (...) en cuanto a conocimiento del mundo y rendimiento en el razonamiento”, afirmó la compañía

AFP

La industria tecnológica mundial llevaba varias semanas a la espera de este anuncio, un barómetro de las ambiciones chinas en el sector.

Ya está disponible una “versión preliminar”, añadió.

Los expertos afirman que el lanzamiento de V4, basado en un modelo de lenguaje extenso o LLM,  marca un “punto de inflexión” en términos de hardware y costos.

Este nuevo modelo de DeepSeek tiene dos versiones, DeepSeek-V4-Pro y DeepSeek-V4-Flash, esta última “una opción más eficiente y económica” debido a que tiene parámetros más reducidos.

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