La Fiscalía de Perú pide detener al organizador de las elecciones presidenciales

Piero Corvetto, que renunció este martes a la jefatura de la ONPE, está siendo investigado por la presunta comisión del delito de colusión

EFE

Gálvez remarcó que el Ministerio Público está "actuando con toda firmeza" en este caso y que será el juez el que deba "resolver a la brevedad posible" sobre la petición.

El exfuncionario tomó esta medida después de que un programa del canal de televisión Willax difundió información personal de sus hijos, tras lo cual atribuyó esa publicación a un "error material" y ofreció disculpas a la familia de Corvetto.

Mientras que ya se ha confirmado que Fujimori disputará la segunda vuelta presidencial, la diferencia entre Sánchez y López Aliaga en la disputa por el segundo lugar es actualmente de 19 mil 298 votos.