La fuerza de la ONU en Líbano anuncia la muerte de dos de sus cascos azules

Jeanin Hennis-Plasschaert, coordinadora especial de la ONU para Líbano, pidió "una tregua inmediata que frene la devastación"

AFP

"Se trata del segundo incidente mortal en las últimas 24 horas", añadió el comunicado, en referencia a la muerte de un casco azul indonesio, fallecido el domingo por la explosión de un proyectil de origen desconocido en la zona fronteriza.

La fuerza anunció una investigación por las muertes del lunes.

Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de operaciones de paz de la ONU, rechazó "estos incidentes inaceptables". Agregó que "todos los actos que ponen en riesgo a los cascos azules deben cesar".

Por su parte, Jeanin Hennis-Plasschaert, coordinadora especial de la ONU para Líbano, pidió en un comunicado "una tregua inmediata que frene la devastación".

Israel lanzó el lunes dos ataques contra los suburbios en el sur de Beirut. Una fuente de seguridad dijo a la AFP que tres miembros de Hezbolá murieron en dicho golpe.

Uno de los ataques fue contra un apartamento en el distrito de Bir Hassan, de acuerdo con un fotógrafo de la AFP. Indicó que hombres armados de Hezbolá acordonaron la zona.

Hezbolá informó de una serie de ataques contra objetivos israelíes en el sur de Líbano y al otro lado de la frontera, incluido uno contra una base de inteligencia en las afueras de Tel Aviv donde un soldado de Israel murió en los combates.

El Gobiernode españa condenó los ataques contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en el Líban y urgió a respetar el derecho internacional para proteger la seguridad de las fuerzas de paz.