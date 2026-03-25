Tras dos años de luchar en Tribunales de España y frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Noelia recibió la fecha para recibir la eutanasia por depresión

Wendy Vega / El Sol de México

La joven explicó que ella simplemente quiere irse en paz y dejar de sufrir, esto debido a que su calidad de vida se ha visto afectada tras varios intentos de suicidio.

Durante los dos años de lucha, Noelia no dudó en ningún momento sobre su deseo de recibir la eutanasia pese a que su padre trató de parar el proceso legal. Ahora la joven recibirá la muerte asistida este 26 de marzo de 2026.

La joven recalcó su pensar sobre que la felicidad de una madre, un padre o una hermana no tiene que estar por encima de la felicidad o tristeza de una hija.