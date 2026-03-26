La joven española Noelia Castillo recibe la eutanasia tras una larga batalla legal

Noelia, de 25 años y que sufría de una paraplejia, falleció en el centro de Sant Pere de Ribes

AFP y EFE

De acuerdo con la televisión pública y otros medios españoles, Noelia, que sufría de una paraplejia, falleció en el centro de Sant Pere de Ribes, a unos 40 kilómetros de Barcelona, en el que residía desde hace un tiempo.

Unas horas antes, la Justicia española descartó de nuevo paralizar cautelarmente la eutanasia de Noelia, al desestimar las medidas cautelares que ha planteado “in extremis” la fundación ultracatólica Abogados Cristianos.

En la única entrevista que dio el medio español “Y ahora Sonsoles”, Noelia habló de las razones que la llevaron a solicitar la muerte asistida a su corta edad.

En la charla, Noelia recordó momentos de su infancia y adolescencia que la hicieron feliz, así como los episodios traumáticos que desencadenaron una serie de dificultades en su vida.

La joven explicó que ella simplemente quería irse en paz y dejar de sufrir debido a que su calidad de vida se ha visto afectada tras varios intentos de suicidio.

Uno de ellos fue ante la agresión sexual múltiple que sufrió en 2022. El 4 de octubre de ese año, tras consumir cocaína, se arrojó desde el quinto piso de un edificio, caída que la dejó parapléjica.