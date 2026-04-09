La NASA pide evitar la zona del amerizaje de Artemis II por la caída de restos de la nave

El director líder de vuelo para Artemis II, Jeff Radigan, advirtió del riesgo que representan esos restos y están trabajando en conjunto con el Departamento de Guerra para recuperar la cápsula

EFE

De hecho, después del amerizaje, los oficiales tardarán entre 30 a 45 minutos para recuperar a los astronautas, pues deben esperar a que los desechos de la nave ya no sean un riesgo, detalló Radigan.

Tras volver, deben someterse a revisiones médicas y pasar tiempo con su familia, por lo que tardarán semanas en ofrecer declaraciones a la prensa, avisó la NASA.