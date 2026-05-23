elsoldemexico
Mundosábado, 23 de mayo de 2026

La ONU frente al nuevo desorden global

Creada para evitar otra guerra mundial, la ONU enfrenta hoy cuestionamientos sobre su eficacia, el peso del veto de las grandes potencias y una crisis financiera que ha obligado a varias de sus agencias a operar con fuertes recortes presupuestales y reducción de personal. Mientras el organismo intenta responder a guerras, desplazamientos y emergencias humanitarias, una generación acostumbrada a ver conflictos y crisis en tiempo real desde el celular se pregunta si las instituciones internacionales todavía pueden cambiar algo

ONU
Síguenos en:whatsappgoogle

Jair Soto / El Sol de México

ONU Derechos Humanos
EFE Unicef
/
Patrocinio
OIM México
/
Dana Graber OIM en México Pablo Sánchez
/
Cortesía OIM México 2
/
OIM México retos
/
EFE Acnur
/
Chiara Cardoletti Representante Acnur en México
/
Pati_sierra
EFE Acnur refugio
/
Andrés Morales Representante de la UNESCO en México
/
Cascos Azules Reuters
/
Akron_Portadilla
ONU INDELEBLE Tipo data
Punks-portadilla
Ceci_indeleble
Centinela_Portadilla
Watch on YouTube
Jair Soto
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro / Trump contra su turismo

image
Miguel Reyes Razo

De la pluma de Miguel Reyes Razo / Salinas, Fidel y el viaje a Tuxpan 

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi Mamá y el Sexo / El “Algospeak” sexual: ¿qué es?

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / UNAM: Alma Mater-Alma Sapientísima

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES