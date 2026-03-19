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Mundojueves, 19 de marzo de 2026

La UE apuesta por la diplomacia en Medio Oriente y rechaza involucrarse en Ormuz

Los líderes del bloque llamaron a salvaguardar el espacio aéreo regional y pidieron una moratoria en los ataques contra instalaciones energéticas

EFE

Moratoria para infraestructuras energéticas

Sin apoyo militar a EU

Sánchez exigió a la UE que defienda sus valores y sus principios, los que están recogidos en sus Tratados, y defienda el orden internacional fundamentado en reglas, en lugar de "la ley del más fuerte".

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