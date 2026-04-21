Las claves en la Constitución de Japón que lo alejaron de las guerras y ahora está dejando atrás

La Constitución japonesa, redactada durante la ocupación de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, impuso una doctrina pacifista que Japón ha mantenido desde entonces

Yahir Fragoso / El Sol de México

Este 21 de abril Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, anunció que a partir de ahora las empresas japonesas podrán vender casi cualquier tipo de equipo militar siempre que los países compradores cumplan con los criterios.

Japón podrá vender armamento, como misiles o buques de guerra, a los 17 países con los que ha firmado acuerdos de cooperación en defensa, entre ellos Estados Unidos o Reino Unido, previa aprobación de las autoridades.

La revisión incluye incluso una cláusula que deja la puerta abierta a exportar armamento a países en conflicto si las autoridades consideran que existen “circunstancias especiales”.

La nueva política japonesa prácticamente elimina la prohibición sobre la exportación de armas que se impuso en los años 60, pero que venía debilitándose en los últimos años.

¿Japón le da la espalda al pacifismo?

Las nuevas decisiones del gobierno japonés suponen un fuerte cambio al menos en la interpretación de la doctrina pacifista que el país adoptó después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial.

La Carta Magna japonesa fue adoptada por su Parlamento en 1947 y desde entonces no ha sido modificada, pese a los intentos del exprimerministro Shinzo Abe por enmendar precisamente el artículo 9.

La iniciativa buscaba incorporar al texto constitucional a las Fuerzas de Autodefensa, que para todos los efectos consitutuyen el ejército de Japón.

Las Fuerzas de Autodefensa fueron creadas gracias a interpretaciones más laxas del artículo 9 que se hicieron en las décadas posteriores, y tuvieron uno de sus cambios más importantes también durante el gobierno de Abe.

En 2014, una reinterpretación del artículo 9 permitió emitir una ley que permitía a las Fuerzas de Autodefensa usar la fuerza en nombre de países aliados si era necesario para la seguridad y la supervivencia de Japón.

Lo anterior permitió a las fuerzas niponas participar con mayor amplitud en la maniobras y los ejercicios de defensa conjuntos con países aliados como Estados Unidos.

Sin embargo, tanto al interior del país como entre los vecinos de la región que sufrieron el expansionismo del Imperio Japonés a principios del siglo XX estos cambios en la política nipona provocan recelo.

Asimismo, el fin de semana se organizaron protestas frente al Parlamento japonés en contra de que se permitiera la venta de armas al extranjero.

Estas iniciativas, así como la posibilidad de vender armas al exterior, ya encendieron las alarmas sobre una posible carrera armamentística en la región, y los temores de avivar conflictos existentes.