Las elecciones en Hungría podrían poner fin a la era Orbán y redefinir el papel del país en Europa

El primer ministro más veterano de la Unión Europea, ha liderado Hungría desde 2010, y ha afianzando su poder mediante la restricción de los medios de comunicación independientes y los derechos democráticos

Reuters

Sin embargo, tres años de estancamiento económico y el aumento vertiginoso del coste de la vida, junto con el enriquecimiento de los oligarcas cercanos al Gobierno, han enfurecido a los votantes.

La campaña de Orbán también se ha visto sacudida por las informaciones de prensa que apuntan a que su Gobierno ha colaborado con Moscú.

Peter Magyar, un antiguo partidario de Orbán, ha sabido aprovechar el descontento de los húngaros y su partido de centroderecha, Tisza, lidera ahora con holgura la mayoría de las encuestas.

TRASCENDENTALES

Lo que está en juego no podría ser mayor para este país centroeuropeo de 9,6 millones de habitantes y para el continente.

“Se trata de una de las elecciones más trascendentales en Europa y para Europa en muchos años”, dijo Gregoire Roos, director de los Programas de Europa, Rusia y Eurasia en Chatham House.

Moscú no tardó en seguirle el juego. El miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que “a muchas fuerzas en Europa, a muchas fuerzas en Bruselas, no les gustaría que Orbán volviera a ganar las elecciones”.