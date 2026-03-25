La ley fue planteada tanto por demócratas como por republicanos de Colorado para apoyar a emprendedores e inmigrantes

EFE

Actualmente, la normativa de Colorado solo permite la venta de "alimentos caseros" no perecederos —como panes, miel y especias— producidos en cocinas domésticas no inspeccionadas.

La falta de permiso para vender tamales, jugos frescos, pasteles con crema o platos similares ha afectado a muchos cocineros que buscan expandir negocios independientes y que fueron entrevistados por The Washington Post.

Además, las autoridades sanitarias locales podrán recuperar los costos de las investigaciones en caso de incumplimiento.

Legisladores de ambos partidos han respaldado la medida, resaltando su potencial para abrir oportunidades y reducir barreras regulatorias.

La iniciativa fue aprobada en comités de la Cámara de Representantes de Colorado y ahora se encuentra pendiente de debate y votación en el pleno de la legislatura estatal.

Colorado cuenta con casi un inmigrante por cada diez habitantes, muchos de ellos trabajando en servicios de comida y emprendimientos caseros, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos publicados en 2024.