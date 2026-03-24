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Mundomartes, 24 de marzo de 2026

Líbano expulsa al embajador de Irán, Mohamad Reza Raeuf Sheibani

El ministerio libanés decidió “considerar persona non grata” al embajador iraní, tras asegurar que los Guardianes de la Revolución de Irán dirigen operaciones de Hezbolá contra Israel

AFP

Las autoridades de Beirut acusan a los Guardianes de la Revolución iraníes de dirigir las operaciones del movimiento libanés Hezbolá contra Israel, que han arrastrado al país a la guerra en Medio Oriente.

El ministerio libanés explicó que había convocado al encargado de negocios iraní para informarle de la decisión de “considerar persona non grata” al embajador Mohamad Reza Raeuf Sheibani, designado en febrero.

Desde entonces, Israel está llevando a cabo una importante campaña de ataques aéreos y avances terrestres en Líbano, que han dejado más de mil muertos y más de un millón de desplazados.

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