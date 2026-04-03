Mundoviernes, 3 de abril de 2026
Límite a la IA: China lanza las primeras reglas para controlar el uso de los humanos digitales
Un regulador chino busca frenar el desarrollo de “humanos digitales” con reglas estrictas para proteger a menores de 18 años
Daniel Montes de Oca
¿Cuáles serían las reglas para frenar la IA?
Según el borrador del ente regulador, las principales reglas contra el desarrollo de los “humanos digitales” son:
Según el gobierno chino, el objetivo es controlar a la IA para mantener la seguridad nacional y la estabilidad política en el país.
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