Llega el rey Carlos III a EU para reforzar los vínculos con Donald Trump

El visita de estado es para reforzar las relaciones entre ambos países debido a las diferencias por la guerra que tiene EU con Irán

AFP

La pareja real llegó a la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, en un avión con la bandera británica pintada en la cola, y descendió por una escalinata cubierta con una alfombra roja.

La visita "honrará la relación especial y de larga data entre Estados Unidos y el Reino Unido", dijo el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump y su esposa Melania recibieron a Carlos y a Camila en la Casa Blanca, antes de invitarlos a tomar el té y dar una visita guiada a una nueva colmena instalada por la Primera Dama.

“No es Churchill”

Carlos se mostró "enormemente aliviado" de que Trump y otros invitados salieran ilesos, añadió el palacio.

Sin embargo, la ofensiva del presidente estadounidense contra Irán abrió una inusual grieta entre Londres y Washington, y la visita ha desatado una fuerte polémica.

Trump ha fustigado muchas veces al primer ministro británico, Keir Starmer, por su oposición a la guerra, así como por las políticas de inmigración y energía de su gobierno.

El presidente estadounidense ha subrayado que Starmer "no es Churchill", en referencia al primer ministro en tiempos de guerra Winston Churchill, quien acuñó la expresión "relación especial" entre ambos países.

Starmer ha criticado públicamente la guerra, pero ha defendido la visita de Estado.

Para Trump, la visita del rey Carlos podría ayudar a reparar las relaciones transatlánticas.

"Es amigo mío desde hace mucho tiempo, así que viene y lo vamos a pasar muy bien", declaró el domingo a Fox News el mandatario de 79 años, que visitó a su vez el Reino Unido en septiembre.

El viaje supone una prueba personal para Carlos, de 77 años, que ha luchado contra el cáncer en los últimos años.

Mientras tanto, el escándalo en torno al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein amenaza con enturbiar la gira.

Carlos se ha enfrentado a una grave crisis por la amistad que su hermano, el expríncipe Andrés, mantenía con el multimillonario, que murió en prisión en 2019.