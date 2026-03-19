Los Ángeles cambia el Día de César Chávez por el Día de los Trabajadores Agrícolas

La alcaldesa de Los Ángeles informó de la medida debido a que el fallecido líder agrícola fue señalado por abuso sexual de menores

EFE

A partir del próximo lunes 30 de marzo, y posteriormente cada último lunes de marzo en adelante, Los Ángeles celebrará el Día de los Trabajadores Agrícolas.

Esto "brindará a los angelinos la oportunidad de reflexionar sobre cómo la lucha de los trabajadores agrícolas ha impulsado a los trabajadores de todo el mundo", añadió Bass.

Algunos republicanos como la asambleísta Alexandra Macedo también han abogado por cambiar el nombre del feriado de California al Día del Trabajador Agrícola con un proyecto de ley presentado el miércoles.

Y el gobernador del estado, Gavin Newsom, dijo el miércoles que estaba abierto a cambiar el nombre de la celebración y a trabajar con celeridad para lograrlo.