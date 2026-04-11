Los cañones callan entre rusos y ucranianos por tregua durante la Pascua ortodoxa

Éste es el cuarto alto al fuego desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022, cuyas negociaciones de paz con mediación de EU están estancadas desde la guerra contra Irán

EFE

La tregua pascual acordada por Rusia y Ucrania entró en vigor esta sábado y, en principio, expirará en la medianoche del domingo, cuando ambos países celebran la Pascua ortodoxa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había abogado por una tregua en estas fechas en varias ocasiones en las últimas semanas, pero Moscú ignoró la iniciativa de Kiev hasta hace dos días.

Entonces, el líder ruso, Vladímir Putin, anunció que “se declara un alto el fuego desde las 16:00 horas (13:00 GMT) del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026”.

La nota destacaba que el mando militar ruso había recibido instrucciones para cesar las hostilidades en todos los frentes durante esas 32 horas.

No obstante, agregaba que las tropas estarían “preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación o acción agresiva del enemigo”. “Partimos de que Ucrania seguirá el ejemplo de la Federación Rusa”, concluía.

Horas después, Zelenski aseguró que Kiev respondería a Moscú “de manera simétrica”.

“Como hemos dicho repetidamente y como ha afirmado el presidente Putin, no queremos un alto al fuego, queremos la paz: una paz duradera y sostenible”, comentó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su última rueda de prensa telefónica diaria.

Mientras, Zelenski siempre ha abogado por treguas de 30 días, algo que también apoyó el presidente de EU, Donald Trump, hasta la cumbre con Putin en Alaska en agosto del pasado año.