El país latinoamericano acumula doce meses con tasas de inflación de dos dígitos, siendo la de enero la más elevada en ese período

EFE

El Banco Central de Venezuela (BCV) indicó en su página web que los precios aumentaron un 13.1 por ciento en marzo, mientras que en febrero la inflación fue del 14.6 por ciento y en enero del 32.6. por ciento.

Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas crecieron un 12.6 por ciento.

Venezuela acumula doce meses con tasas de inflación de dos dígitos, siendo la de enero la más elevada en ese período, así como la más alta en exactamente tres años, según las cifras del organismo emisor.

El salario mínimo se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación y la devaluación lo han reducido hasta llegar a 27 centavos al mes este jueves, según la tasa oficial.

Cientos de trabajadores intentaron marchar esta jornada hacia la sede del Ejecutivo, en Caracas, para exigir un aumento de salario, congelado desde 2022, pero un fuerte cerco policial los bloqueó y dispersó con gas pimienta.

La movilización se llevó a cabo un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara un incremento "responsable" de los salarios para el próximo 1 de mayo, sin dar detalles.