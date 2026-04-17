El mandatario de Brasil también respaldó el no a la guerra en Medio Oriente del presidente español, señalando que los dos países “están en la misma trinchera”

EFE

“Los demócratas tenemos ahora mucha gente. Pedro logró un hecho extraordinario. Vino la presidenta de México. Nuestro rebaño está creciendo. Hay que darle esperanza al mundo (...) Si no, va a pasar lo que pasó con Hitler”, declaró Lula de Silva al término de la primera cumbre España-Brasil.

Además, respaldó el “no” a la guerra en Medio Oriente de Sánchez, señalando que lo entiende perfectamente y que los dos países “están en la misma trinchera”.

“Entiendo perfectamente cuando dices no a la guerra. Yo también dije no a la guerra cuando asumí la presidencia en 2003, cuando el entonces presidente de EU pidió que Brasil participara en la guerra de Irak. Le dije que nuestra guerra era otra. Luchamos por una sociedad justa”, dijo.

“Asistimos atónitos a una nueva carrera armamentista. Mujeres y niños y niñas se han convertido en objetivos, y la Inteligencia Artificial ha sustituido la ética humana”, añadió el mandatario brasileño, para quien visitar Barcelona “en este sentido de la historia tiene un sentido muy especial”.

Hace 90 años, recordó, “esta ciudad se convirtió en la capital española durante una guerra civil que cambió el rumbo de este país y de todo el mundo. España fue el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial. El horror que sufrió el pueblo español anticipó la mayor carnicería de la historia”.

Lula, que calificó a Sánchez de “compañero”, añadió que uno y otro comparten la idea de que “la democracia tiene que ir más allá del voto y aportar beneficios concretos para la vida de las personas”, y destacó que Brasil tiene “mucho que aprender con España”.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó la posición que siguen España y Brasil frente a otras políticas autoritarias, sin citar explícitamente a Estados Unidos.

Sánchez puso en valor las políticas de España y Brasil ante cuestiones como los conflictos armados, la pobreza o la desigualdad.

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Afirmó que defender la paz no es solo la ausencia de la guerra, sino que es una condición que hace posible todo lo demás, y que la paz y sus valores están siendo atacados por la ola reaccionaria y de autoritarismo que amenaza la fortaleza de las instituciones.