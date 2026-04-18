Lula pide al Consejo de Seguridad una reunión para detener la “locura de guerra” en Irán

Lula llamó a luchar contra la extrema derecha en todos los campos, incluso en el de internet, un nuevo “campo de batalla”

EFE

El brasileño comenzó su discurso en el cierre del foro en Barcelona agradeciendo al coanfitrión, a su “querido” Pedro Sánchez, “por el hecho de que tuvo la valentía de no permitir que los aviones de guerra de EU aterrizaran aquí y salieran de aquí para bombardear Irán”.

“Cuando publicamos el acuerdo imaginé que nos iban a elogiar porque Irán no iba a enriquecer uranio. ¿Qué paso? Que la UE y EU no aceptaron el acuerdo, y ahora están aquí de nuevo difundiendo la idea de que Irán está construyendo una bomba atómica”, criticó.

Además, pidió “elegir la igualdad” y “estar siempre del lado del pueblo” y no tener “miedo de contraponer argumentos”.