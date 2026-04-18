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Mundosábado, 18 de abril de 2026

Lula pide al Consejo de Seguridad una reunión para detener la “locura de guerra” en Irán

Lula llamó a luchar contra la extrema derecha en todos los campos, incluso en el de internet, un nuevo “campo de batalla”

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EFE

El brasileño comenzó su discurso en el cierre del foro en Barcelona agradeciendo al coanfitrión, a su “querido” Pedro Sánchez, “por el hecho de que tuvo la valentía de no permitir que los aviones de guerra de EU aterrizaran aquí y salieran de aquí para bombardear Irán”.

“Cuando publicamos el acuerdo imaginé que nos iban a elogiar porque Irán no iba a enriquecer uranio. ¿Qué paso? Que la UE y EU no aceptaron el acuerdo, y ahora están aquí de nuevo difundiendo la idea de que Irán está construyendo una bomba atómica”, criticó.

Además, pidió “elegir la igualdad” y “estar siempre del lado del pueblo” y no tener “miedo de contraponer argumentos”.

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