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Mundoviernes, 20 de marzo de 2026

Lula propone alianza entre Petrobras y Pemex para explorar el Golfo de México

El presidente brasileño informó que le propuso la idea en una llamada telefónica a su homóloga Claudia Sheinbaum

EFE y Reuters

En la llamada, Lula dijo que recordó a su homóloga norteamericana que puede “tener una ayuda muy grande” de Petrobras “para explorar petróleo junto con Pemex a dos mil 500 metros de profundidad en el Golfo de México.

Esa región es hoy el principal foco de explotación de hidrocarburos de Brasil y está situado en aguas muy profundas, bajo una capa de sal de dos kilómetros de espesor, frente a la costa sureste del país.

Sheinbaum habló por teléfono con Lula el pasado 9 de marzo y acordó realizar una visita a Brasil entre junio y julio de este año.

Brasil y México son las mayores economías de América Latina y han multiplicado sus contactos al más alto nivel desde que Sheinbaum asumió el poder, en octubre de 2024.

Ese acercamiento entre las dos potencias latinoamericanas se ha producido en medio de la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual ha impactado tanto a México como a Brasil.

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