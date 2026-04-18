Machado asegura a miles de venezolanos reunidos en Madrid que el retorno está cerca

Desde la capital española, la líder opositora aseguró que uno de los grandes retos será reunificar a los venezolanos

EFE

Tras ello, auguró que pronto volverá a “una Venezuela donde nunca jamás volverá a poner su pie una tiranía”.

El ambiente en el centro de Madrid reflejaba una mezcla de nostalgia y expectativa. La Puerta del Sol, abarrotada de banderas venezolanas, se convirtió en un espacio de reencuentro y reafirmación colectiva.

Madrid es la ciudad de Europa donde residen más venezolanos y la mayor parte de los concentrados este sábado por la tarde fueron compatriotas de Machado que quisieron expresarle su apoyo.

Antes de la aparición de Machado, y durante horas, el público gritó “libertad”, “fuera Delcy”, “María Corina presidenta” o “elecciones”, y bailaron al ritmo de artistas como Víctor García Sierra y Andrés Koi, que actuaron bajo un sol abrasador que provocó algunos desmayos entre el público.

La líder opositora describió la jornada como un “momento histórico” y aseguró que “el grito de libertad de Venezuela ha retumbado” fuera del país.

En su discurso, evocó también imágenes de ese eventual retorno, en una escena que despertó aplausos entre los asistentes. “Imagínense llenando los aeropuertos, cruzando el puente Simón Bolívar”, dijo.

Vamos a hacer lo que haya que hacer. Vamos a ganar, vamos a expulsar el mal de nuestro país. María Corina Machado, líder opositora venezolana

Hasta la fecha, no obstante, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era “perentorio” definir una fecha sobre comicios en el país.