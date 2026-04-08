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Mundomiércoles, 8 de abril de 2026

Macron afirma que el alto el fuego debe incluir al Líbano para ser “creíble y duradero”

El jefe de Estado francés afirmó que “solo así podrá construirse una paz sólida y duradera, con la contribución de todos aquellos que puedan aportar a ella

EFE

Asimismo, el jefe de Estado francés afirmó que “solo así podrá construirse una paz sólida y duradera, con la contribución de todos aquellos que puedan aportar a ella”.

En este sentido, aseguró que Francia “asumirá plenamente su parte, en estrecha coordinación con sus socios en Oriente Medio”.

El presidente francés añadió que todas estas cuestiones también las abordó en sus intercambios de hoy con dirigentes de Catar, Emiratos Árabes Unidos, Líbano e Irak.

Estos ataques, que condenó “en los términos más enérgicos posibles”, representan “una amenaza directa” para la sostenibilidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y que debe cubrir “completamente” al país.

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