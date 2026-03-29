elsoldemexico
Mundodomingo, 29 de marzo de 2026

Maduro y Cilia Flores llaman a la unión y paz en Venezuela durante Semana Santa

“Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro...” se lee en la carta que publicó en Instagram el hijo del chavista, Nicolás Maduro Guerra

Síguenos en:whatsappgoogle

EFE

“Que haya unión nacional, reencuentro entre todos y todas, reconciliación sincera y paz con justicia”, concluyeron en la carta.

Se trata del segundo mensaje firmado por Maduro y Flores desde su captura durante el ataque militar de Estados Unidos en Caracas, el pasado tres de enero.

El sábado se divulgó en las redes sociales del mandatario depuesto un texto en el que también afirmaron estar “serenos” y “firmes”, y agradecieron las cartas de apoyo recibidas en la prisión.

Estos mensajes se publican días después de la comparecencia de Maduro y Flores ante un tribunal en Nueva York, donde el jueves un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El día de la audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y retomar la presencia diplomática en la capital.

La misión, encabezada por el encargado de negocios de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, inició su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Scrutopia: la herejía que devela nuestra realidad (I)

image
Beatriz Mojica Morga

El Mundial de futbol y Chichihualco

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / Cine que te vas de ronda

unnamed
Columna invitada

Opinión de Lilia Carrillo / ¿Y si mejor hablamos con el refri?

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES