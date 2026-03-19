En un documento enviado al juez, los abogados del expresidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, afirman que la fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el Gobierno sufrague su defensa

EFE

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.

Esta declaración, presentada hoy ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, llega apenas unos días antes de su próxima audiencia, prevista para el 26 de este mes.

La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde el 2015 que buscaban presionar a Maduro para provocar un cambio político, y el Gobierno de EU no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

Los abogados también recuerdan que la OFAC ha permitido en otras ocasiones "que un tercero sujeto a sanciones pague los honorarios legales de una persona también sancionada", algo que consideran inconsistente con su caso.

Señalan además que la propuesta del Gobierno de que acepten un abogado de oficio "no constituye en absoluto un remedio", ya que estarían obligados a aceptar una defensa que no escogieron.

"Obligar a los acusados ​​a aceptar un abogado de oficio que no es de su elección no es, por definición, una solución para la vulneración de su derecho a elegir a su propio abogado", acotan.

Por esas razones, la defensa pide al juez Hellerstein que se desestimen los cargos por ser un proceso "inconstitucionalmente defectuoso" o se realice una audiencia para discutir el caso.