Make Government Cool Again: Trump apuesta ahora por la Generación Z

El giro coincide en el tiempo con una caída de la popularidad del republicano entre los zoomers o centennials

EFE

BRECHA GENERACIONAL

De mantenerse esta brecha, advierte Kupor, “el Gobierno está en riesgo de convertirse en el último de los dinosaurios”.

El caso es que entre enero de 2025 y enero de 2026 la fuerza laboral federal experimentó la salida de 386.826 trabajadores del gobierno.

RUMBO A LAS ELECCIONES

Según las últimas encuestas, la Generación Z, los nativos digitales que nunca han vivido sin internet, se ha convertido en uno de los flancos más débiles del presidente republicano de cara a la cita electoral.

Ese nivel de apoyo constituye el porcentaje más bajo registrado entre todos los tramos de edad y marca un mínimo histórico para este grupo desde que el magnate regresó a la Casa Blanca en 2025.

En febrero del año pasado, encuestas similares reflejaban que los jóvenes de 18 a 29 años daban a Trump una tasa de aprobación del 52 por ciento, y que un 42 por ciento de los encuestados no daban su aprobado al mandatario.

Medios estadounidenses se han hecho eco de este diagnóstico y apuntan a un deterioro sostenido de la imagen del presidente en este segmento de edad, que en 2024 se convirtió en un componente inesperadamente relevante de su base.

El analista jefe de datos de la cadena CNN, Harry Enten, ha descrito a la Generación Z como un grupo “muy oscilante” y estima su aprobación neta en torno a los 30 puntos negativos.