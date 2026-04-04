Mando militar de Irán rechaza el nuevo ultimátum de Trump
El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”
“Se les abrirán las puertas del infierno”, añadió, en alusión a lo dicho por el mandatario estadounidense. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, dijo Trump en su red Truth Social.