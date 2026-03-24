Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad de EU en sustitución de Kristi Noem

El nuevo secretario recordó que, por culpa del cierre, muchos empleados del Departamento de Seguridad Nacional llevan más de 30 días trabajando sin percibir su sueldo

EFE

La fiscal general, Pam Bondi, tomó juramento a Mullin, de 48 horas, durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca presidido por Trump un día después de que el Senado lo ratificara para el cargo.

El nuevo secretario recordó que, por culpa del cierre, muchos empleados del Departamento de Seguridad Nacional llevan más de 30 días trabajando sin percibir su sueldo, lo que demuestra su “dedicación” a la hora de “proteger la patria”.

“Nadie va a trabajar más que yo”, expresó Mullin, quien prometió a Trump que no lo defraudará.

Mullin, senador republicano de Oklahoma, fue confirmado para el cargo el lunes en el Senado, con una votación de 54 votos a favor y 45 en contra.

El nuevo secretario pone fin a una carrera de 13 años en el Congreso, donde fue conocido como un negociador clave entre ambas cámaras para aprobar el plan fiscal de Trump en 2025.

Mullin sustituye a Noem, cesada a principios de mes, quien encabezó una política migratoria dura que incluyó redadas masivas en Mineápolis que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales.