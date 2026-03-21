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Mundosábado, 21 de marzo de 2026

Más de 20 países dicen estar "listos para contribuir" al desbloqueo del estrecho de Ormuz

Países europeos, junto con Emiratos Árabes y Japón también piden una moratoria inmediata e integral de los ataques de Irán contra instalaciones de petróleo y gas

AFP y EFE

Los países llaman a reducir la escalada del conflicto y a evitar acciones que puedan poner en riesgo la navegación internacional, a respetar el derecho internacional y los principios de la libertad de tránsito marítimo.

Moratoria de ataques a petróleo y gas

Los firmantes piden “una moratoria inmediata e integral de los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas”.

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