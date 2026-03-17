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Mundomartes, 17 de marzo de 2026

Más de 45 millones de personas sufrirán hambre si la guerra se prolonga, advierte ONU

“El hambre nunca ha sido tan grave como ahora”, pero no solo por los efectos de la guerra sino también por fenómenos meteorológicos extremos

AFP

“Esto elevaría los niveles de hambre en el mundo a un récord absoluto, y es una perspectiva terrible”, dijo y agregó que en la actualidad 319 millones de personas —ya de por sí una cifra sin precedentes— sufren inseguridad alimentaria.

“Realmente esto lleva la situación a un nivel completamente distinto”, insistió.

Según Skau, el PMA ya se enfrentaba a una “tormenta perfecta” antes de que estallara la guerra el 28 de febrero.

Skau explicó que la guerra en Medio Oriente hace que las operaciones del PMA sean “mucho más caras”.

Los costes operativos se han disparado debido al fuerte aumento de los precios del combustible y a rutas más largas, concluyó.

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