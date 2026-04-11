Más de 500 personas detenidas en una protesta a favor de Palestine Action en Londres

EFE

Entre ellos, se encontraba el cantante principal del grupo británico de trip-hop Massive Attack, Robert del Naja, de 61 años, que también fue detenido.

"Palestine Action sigue siendo una organización proscrita y cualquier expresión de apoyo hacia ella constituye una ofensa penal", escribió la Met Police en X esta mañana.