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Mundosábado, 11 de abril de 2026

Más de 500 personas detenidas en una protesta a favor de Palestine Action en Londres

Más de 500 personas detenidas en una protesta a favor de Palestine Action en Londres

EFE

Entre ellos, se encontraba el cantante principal del grupo británico de trip-hop Massive Attack, Robert del Naja, de 61 años, que también fue detenido.

"Palestine Action sigue siendo una organización proscrita y cualquier expresión de apoyo hacia ella constituye una ofensa penal", escribió la Met Police en X esta mañana.

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