Medios iraníes niegan que haya negociaciones entre Irán y EU

Además de negar las negociaciones entre ambos países, también aseguraron que el estrecho de Ormiz continuará cerrado

EFE

“El ultimátum de cinco días de Trump significa la continuación del plan de este régimen para cometer crímenes contra la población, y nosotros continuaremos con la respuesta y la defensa amplia del país”, indica la agencia respecto a la nueva advertencia.

Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.