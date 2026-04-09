elsoldemexico
Mundojueves, 9 de abril de 2026

Melania Trump niega haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Melania Trump aseguró que ella y Trump fueron invitados a las mismas fiestas que Epstein y Maxwell por “coincidencia de los círculos sociales”

EFE

También dijo que los intercambios por correo electrónico que mantuvo con Ghislaine Maxwell, la expareja y principal cómplice de Epstein, "no puede calificarse como nada más que correspondencia casual".

La primera dama estadounidense denunció que han estado circulando en las redes sociales "numerosas imágenes y declaraciones" que calificó de "completamente falsas".

Melania Trump pide audiencia pública a mujeres víctimas de Epstein

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / El santuario del crimen

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / La “mexicanización” de Banamex

image
Samuel García

El observador / Con la salud no se juega

image
Ricardo Monreal

Lealtad, valor fundamental en tiempos de oportunismo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES