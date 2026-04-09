Melania Trump niega haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Melania Trump aseguró que ella y Trump fueron invitados a las mismas fiestas que Epstein y Maxwell por “coincidencia de los círculos sociales”

EFE

También dijo que los intercambios por correo electrónico que mantuvo con Ghislaine Maxwell, la expareja y principal cómplice de Epstein, "no puede calificarse como nada más que correspondencia casual".

La primera dama estadounidense denunció que han estado circulando en las redes sociales "numerosas imágenes y declaraciones" que calificó de "completamente falsas".

Melania Trump pide audiencia pública a mujeres víctimas de Epstein