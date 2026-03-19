Mexicano de 19 años fallece bajo custodia del ICE, informa la agencia estadounidense

El inmigrante estaba acusado de fraude por suplantación de identidad en Estados Unidos

Reuters

El ICE identificó al hombre como Royer Pérez Jiménez, de México, quien se encontraba recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Moore Haven, Florida.

De acuerdo con el ICE, Pérez se encontraba bajo custodia tras haber sido detenido y acusado de un delito grave de fraude por suplantación de identidad y resistencia a la autoridad.

Había entrado inicialmente en Estados Unidos en 2022, fue devuelto a su país tras un encuentro con la Patrulla Fronteriza. Posteriormente, volvió a entrar ilegalmente en territorio estadounidense en una fecha desconocida, según la agencia.

Al menos 12 inmigrantes, incluido Pérez Jiménez, han fallecido bajo custodia federal de inmigración en lo que va de año. En 2025 se registraron 31 muertes —la cifra más alta en dos décadas—, de acuerdo con el ICE.