México presenta en Nueva York un dintel maya de valor incalculable recuperado en EU

En la imagen aparece el noveno señor de Yaxchilán, Cheleew Chan K’inich (Jaguar Acorazado IV), quien reinó entre los años 769 y 800 d.C., recibiendo un tributo de un gobernante subordinado

EFE

De acuerdo con Bucio, tras asumir su cargo en Nueva York en junio de 2025, el empresario neoyorquino, que prefirió el anonimato, se comunicó con él para informar que tenía la pieza y quería devolverla a México.

Tras reuniones entre ambas partes y sus respectivos abogados, la obra fue entregada al consulado.

El empresario explicó que la pieza, que estuvo antes en Austria, aunque se desconoce cómo llegó allí ni durante cuánto tiempo, permaneció varias generaciones en su familia.

Sandoval explicó que, por la indumentaria representada, se sabe que la figura central del dintel ocupa "el rango más alto".

En el centro del dintel también figura lo que representa la firma del artesano que lo realizó, 'Mayú'.

En conjunto, las cinco figuras conforman un quincunce, símbolo de centralidad, orden cósmico y renovación cíclica del tiempo, explicó. No se informó una fecha precisa para el regreso de la pieza arqueológica a México.