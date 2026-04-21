Michelle Bachelet espera que el mundo esté "preparado" para que una mujer lidere la ONU

En medio de una crisis política y financiera dentro de la organización, Bachelet dijo que el próximo secretario general debe estar "muy presente en el terreno"

AFP

Desde la creación de las Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial, los nueve secretarios generales han sido hombres, y desde hace varios años numerosos países abogan por el nombramiento de una mujer.

"Si soy cortés, diría que el mundo no estaba preparado. ¿Lo está ahora? Eso espero", declaró Bachelet a periodistas al término de tres horas de audiencia ante los Estados miembros.

"Sería una señal muy positiva (...) Daría esperanza a mucha gente", añadió.

También abogó por un secretario general "muy presente en el terreno", que sea "la voz de la moral" y capaz de "decir lo que piensa" incluso bajo la presión de los Estados poderosos.

Aunque la desconfianza hacia la ONU se ilustra a menudo con la parálisis del Consejo de Seguridad en numerosos asuntos candentes, Bachelet reconoció que no tenía una fórmula para cambiar las cosas.

"No tengo una poción mágica que pueda dar a los Estados miembros, y en particular a los 5P (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad), para que se la beban y todos se vuelvan amigos", declaró ante la prensa.

Otros dos latinoamericanos y un africano aspiran a obtener lo que la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, ha descrito como "uno de los trabajos más duros del mundo".

Al preguntarle sobre qué la convierte en la mejor candidata para suceder al portugués Guterres el 1 de enero de 2027, Michelle Bachelet, de 74 años, insistió en su "amplia experiencia".

Pero "no me hablen de la edad", afirmó. "Siempre digo que tengo una juventud acumulativa".

Guterres ha sido criticado por no implicarse directamente e influir en los conflictos en Ucrania o en Oriente Medio,