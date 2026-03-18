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Mundomiércoles, 18 de marzo de 2026

Ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, murió en bombardeo, dice Israel

El ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, fue sancionado en 2022 por el Tesoro de Estados Unidos tras su participación en “actividades cibernéticas contra EU y sus aliados”

EFE

El ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, informó este miércoles del asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, en un bombardeo anoche.

En su mensaje de hoy, el titular de Defensa israelí insistió en que están “en medio de una victoria decisiva” y volvió a elevar el tono advirtiendo que “nadie en Irán goza de inmunidad y todos están en el punto de mira”.

Pese a los golpes asestados por Israel, parece que el régimen iraní no muestra señales de colapso y sigue atacando de forma contundente territorio israelí con decenas de misiles balísticos y de racimo.

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