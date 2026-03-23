Ministro israelí pide la anexión del sur de Líbano

Las declaraciones del ultraderechista Bezalel Smotrich fueron las más explícitas hasta la fecha por parte de un alto cargo israelí sobre la ocupación de territorio libanés

EFE y Reuters

“La nueva frontera israelí debe ser Litani”, dice Israel

Smotrich, líder de un pequeño partido de extrema derecha en el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu, suele hacer comentarios que van más allá de la política oficial israelí.

Nuevos ataques de Israel contra Líbano

El Ejército israelí informó que comenzó a atacar la noche de este lunes “infraestructura de Hezbolá” en Beirut, la capital del Líbano.

La agencia oficial libanesa NNA confirmó que aviones de guerra israelíes lanzaron un quinto ataque contra los suburbios del sur de Beirut, así como contra otros puntos del país.